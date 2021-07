Aktivsommer 2021

Mit 41 Programmpunkten bringt der Aktivsommer wieder viel Abwechslung in die Sommerferien. Viele neue Angebote sind im Programm enthalten – und noch mehr mehrtägige Veranstaltungen.

Seit Jahren ist Carina’s Kreativwerkstatt für viele Kinder zum sommerlichen Highlight geworden. In diesem Jahr hat sie die Postkarte gestaltet, die dazu einlädt, Grüße an Familie, Freunde und auch in ferne Länder zu senden. Bachsteine mit von ihr entworfenen Motiven liegen auf verwitterten Holzlatten wie eine Sammlung von Aktivsommeraktivitäten. Sandro Scherling hat die Karte grafisch kunstgerecht umgesetzt. Sie liegt im Rathaus wie auch in Geschäften in Hohenems zum Mitnehmen auf. Mit diesen sommerlichen Eindrücken wünscht die Stadt Hohenems allen Kindern und Familien viel Abwechslung mit dem Aktivsommer und eine erholsame Zeit.