Aktivsommer 2020

In der letzten Schulwoche haben sich 262 Kinder für das Hohenemser Aktivsommer-Programm angemeldet, 44 Kinder sind derzeit auf der Warteliste.

Vereinzelt gibt es noch Plätze für die man sich noch online anmelden kann: im Besonderen für die Kurse „Ultimate Frisbee“ am 10.8., Badminton am 13.8. und für die Fahrradwerkstatt am 27.8.2020.