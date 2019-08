Aktivsommer 2019

Im Programm des Aktivsommers machte auch dieses Jahr die Apotheke-Drogerie Kaulfus am Schlossplatz wieder mit. Neun Kurse in zwei Wochen wurde abgehalten.

Kursleiter Paul von Aufschnaiter gab den Kindern die Möglichkeit, in den drei Kursen „Gut gerührt ist halb Gel“, „Misce fiat unguentum“ und „Pflege deinen Körper“, die Grundlagen von Creme-, Gel- und Salbenherstellung bis hin zur Badeperlen-Herstellung zu erlernen. Mit viel Engagement und Geduld gab er den insgesamt 36 Kindern einen Teil seines Wissens weiter. Im Labor wurde viel gerührt, gemischt und geschmolzen. Zum Schluss wurden die fertigen Cremes, Gels und Badeperlen in Tiegel abgefüllt und noch mit allen Inhaltstoffen und säuberlich ausgedruckten Etiketts versehen. So gewannen die Kleinen einen Einblick in den Alltag eines Apothekers.