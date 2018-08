Aktivsommer 2018

Im Rahmen des Hohenemser Aktivsommers ging es auch diesen Sommer wieder heiß her. Im Folgenden werden zwei besondere Veranstaltungen kurz vorgestellt.

Am vorvergangenen Freitagnachmittag präsentierten 38 Kinder, die zwei Kreativwochen besuchten, ihre selbstgebauten Instrumente, Tierklangbilder, Soundcomics, Effektbilder und vieles mehr.

Zahlreiche Besucher sowie Bürgermeister Dieter Egger und Familienstadträtin Angelika Benzer konnten an diesem Nachmittag ein kreatives, buntes Programm bestaunen. Unter dem Motto „Alles ist Musik“ stellten die Kinder ihr eigenes Repertoire zusammen und so wurde beispielsweise der Klang der Stimme in Form des selbstgeschriebenen Theaterstückes „Knackertreffen“, einer kleinen Zaubershow und eines Liedes, zum Einsatz gebracht. Unterstützt wurden die Kinder dabei von Norbert Batruel, der sie auf seinem Schlagzeug begleitete. Weiteres gingen die Kinder auch der Frage nach: „Wie klingt unsere Stadt“? In Form eines Hör-Bild-Memorys wurden Geräusche und Klänge – Zug, Kirchenglocken, Verkehrsgeräusche, Wasser und Kinderlachen – Hohenemser Plätzen zugeordnet.