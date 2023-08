Aktivisten meldeten 30 Tote nach Bandengewalt in Haiti

Bei Angriffen von Banden in der Hauptstadt von Haiti sind einer vorläufigen Bilanz von Aktivisten zufolge 30 Menschen getötet worden. Bei den Ausschreitungen im Viertel Carrefour-Feuilles im Süden von Port-au-Prince wurden zudem mehr als ein Dutzend Menschen verletzt, vier Menschen gelten als vermisst, wie das örtliche Netzwerk für die Verteidigung der Menschenrechte (RNDDH) am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der AFP erklärte. Unter den Toten ist demnach auch ein Polizist.

Am Dienstag waren Tausende Menschen vor den Angreifern aus dem Stadtteil geflohen. Die Bewohner verließen die Stadt zu Fuß, auf Motorrädern oder in Autos gepfercht sowie mit Taschen und Koffern beladen, wie ein AFP-Journalist beobachtete. Die Bandenmitglieder plünderten Häuser und zündeten sie an. Einige Bewohner sollen erschossen worden sein.