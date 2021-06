Deutscher Botschafter Ralf Beste war zu Besuch bei Landesrat Rauch.

Aktive, konstruktive Europapolitik gefordert

Ralf Beste (55) ist seit Herbst 2019 Vertreter seines Landes in Österreich. Im Gespräch mit Landesrat Rauch wurde die derzeitige Rolle Deutschlands und Österreichs in der EU erörtert. Beide Seiten betonten die große Bedeutung der EU – Rauch zeigte dabei wenig Verständnis für ausschließlich nationalstaatlich betriebene Kritik an der EU – „dafür ist mir Europa zu wichtig. Was es braucht, ist eine aktive und konstruktive Europapolitik Österreichs, gerade hinsichtlich der wirtschaftlichen Verflechtungen.“ Rauch erwähnte dabei die große Exportorientierung Deutschlands und Österreichs, insbesondere auch Vorarlbergs.