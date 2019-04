Aktionärskrach um 3-Banken - BTV kritisiert UniCredit

Der Streit zwischen den Kernaktionären der börsennotierten 3-Banken BKS (Klagenfurt), BTV (Innsbruck) und Oberbank (Linz) lässt weiter die Wogen hochgehen. Der Antrag auf Sonderprüfung von Kapitalerhöhungen bei der Kärntner Regionalbank durch die UniCredit Bank Austria sei als "Angriff auf die Eigenständigkeit der 3-Banken-Gruppe zu werten", sagte BTV-Vorstandschef Gerhard Burtscher.

Die UniCredit stelle mit diesem Akt bewusst die Unabhängigkeit der 3-Banken-Gruppe in Frage, um “offenbar eine Stimmenmehrheit in der 3-Banken-Gruppe zu erlangen”, so Burtscher gegenüber den “Vorarlberger Nachrichten” und der “Tiroler Tageszeitung” (Dienstagsaugaben). Burtscher geht zudem davon aus, dass die UniCredit auch bei der BTV-Hauptversammlung am 16. Mai eine Sonderprüfung der Kapitalerhöhungen seit 1994 beantragen wird.