Aktion „Frühstückskorb“

Sie pflegen, wir verwöhnen: Für Personen, die unentgeltlich und regelmäßig Menschen in Hohenems pflegen und betreuen.

Für Ihren großartigen und wertvollen Einsatz verwöhnt die Stadt Hohenems pflegende Angehörige und betreuende Personen am Sonntag, dem 8. Oktober 2023, mit einem kostenlosen, gut gefüllten Frühstückskorb.

Wir bringen Ihnen das feine Frühstücksgebäck zwischen 7.30 und 8.30 Uhr an Ihren Frühstückstisch.

Wir bitten Sie, sich bis Freitag, 29. September 2023, in der Sozialabteilung, Bahnhofstraße 1, oder bei den Mitarbeitern des Betreuungs- und Pflegenetz (KPV, MOHI, Senecura Sozial, Servicestelle Betreuung & Pflege etc.) anzumelden: Hierfür ist lediglich Ihr Name, die gewünschte Lieferadresse, eine Telefonnummer sowie die Angabe, ob der Frühstücksgebäck für bis zu 2 oder bis zu 4 Personen geliefert werden soll, anzugeben.