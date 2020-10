Aktion „Frühstückskorb“ für pflegende und betreuende Personen

Die häusliche Pflege durch Angehörige, Freunden und Nachbarn ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Es sind jene Personen, ohne deren Unterstützung unser Pflegesystem nicht auskommen wird.

„Gerade pflegende Angehörige und andere Zugehörige sind diejenigen, die auch am Sonntag für ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder da sind. Sie stellen oft ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurück und verzichten auf eine Auszeit,“ stellt Josef Gojo, Care Manager der Stadt Hohenems, die Brücke zur diesjährigen Frühstückskorbaktion her. Am vergangenen Sonntag wurde pflegenden Angehörigen sowie betreuenden Personen als Zeichen der Wertschätzung ein köstlicher Frühstückskorb überreicht. Die Aktion wurde von den Mitgliedsorganisationen des Betreuungs- und Pflegenetzes Hohenems und der Stadt Hohenems durchgeführt.

Zwölf freiwillige Helfer hatten sich wieder um sieben Uhr morgens getroffen, Brötchen in die von Hohenemser Schulklassen liebevoll bemalten Säckchen eingepackt und anschließend an die etwa 65 angemeldeten Familien verteilt. Auch für die zufriedenen Helfer gab es im Anschluss noch ein Frühstück: Sie berichteten von den freundlichen Begegnungen und strahlenden Gesichtern an den Haustüren.

Die diesjährige Aktion wurde von der Bäckerei Café Lorenz unterstützt.