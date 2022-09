„Aktien bleiben auch weiterhin unentbehrlich“

„Jahrelang war die Inflation kein großes Thema. Jetzt ist sie mit aller Macht zurück. In Österreich sind die Preise stark gestiegen. Das Leben wurde im Juli 2022 um 9,2 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Die 9,2 Prozent sind dramatisch, denn es ist die höchste Inflation seit über 40 Jahren in Österreich.“

So Jürgen Rupp, Leiter Wert­papier und APM Consulting in der Raiffeisen-Landesbank, gegenüber den VN.

Und weiter: „Für reine Zinssparer ist die Konstellation derzeit noch ungünstiger als in den vergangenen Jahren. Während die Zinsen nur sehr langsam steigen, geht es mit der geldentwertenden Inflation kräftig hinauf. Damit vergrößern sich die realen Verluste, mit denen sich Sparer bei ihren Einlagen und Bankguthaben schon des längeren konfrontiert sehen.“ Mit 1000 Euro kann man sich heutzutage noch einiges leisten. In 20 oder 30 Jahren werden die 1000 Euro von heute jedoch wesentlich weniger wert sein, denn Güter und Dienst­leistungen werden von Jahr zu Jahr teurer. Bei angenommenen drei Prozent Inflation liegt die Kaufkraft von 1000 Euro in 20 Jahren bei knapp 554 Euro. Wer in 20 Jahren den ­Gegenwert der derzeitigen Kaufkraft von 1000 Euro wünscht, bräuchte bei einer ­Inflation von drei Prozent dann schon mehr als 1800 Euro.

Rupp: „Auf Dauer kann man der aktuellen negativen Realverzinsung bei Spareinlagen mit einem langfristig orientieren Aktieninvestment entgehen.

Eine erfolgreiche ­Veranlagung ist nur unter Einbeziehung von Aktien möglich. Denn zu einem langfristigen Vermögensaufbau sind Aktien einfach unschlagbar. Im historischen Schnitt betrug der jährliche Wertzuwachs einer Veranlagung in den weltweit breit diversifizierten MSCI World Aktienindex rund acht Prozent pro Jahr.“

Wichtig dabei ist möglichst zeitig zu beginnen und regelmäßig zu investieren. Wer langfristig anlegt sollte sich von den aktuellen Kursschwankungen nicht beeindrucken lassen, sondern diese für sich nutzen. Wer regelmäßig gleich hohe Beträge in Aktien investiert, kauft bei niedrigen Aktienkursen eine höhere Stückzahl, bei höheren Aktienkursen hingegen eine kleinere Stückzahl und wird so die Aktien zu einem attraktiven Durchschnittskurs erwerben. Langfristig bringt dieser „Cost Average Effect“ einen beachtlichen zusätzlichen Mehrertrag für den Anleger.

Fondssparlösungen

Beliebte Produkte, um finanziell vorzusorgen, sind Fondssparlösungen. Fondssparer können den monatlich gewählten Betrag in einen vorher definierten Fonds investieren. Zudem machen es sich Anleger mit automatis­ierten Sparplänen das Leben leichter. Das Geld wird automatisch abgebucht und zu dem gewählten Tag im Monat investiert.

Bei der Veranlagung geht es um das langfristige Anlegen und darum, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Wichtig ist es, den Anlagebetrag jedenfalls global zu streuen. Je nach Risikoneigung sollte der richtige Veranlagungsmix gewählt werden. Es gibt reine globale Aktienfonds oder auch Mischfonds mit einem Anteil an ­Anleihen in unterschiedlicher Beimischung. Grundsätzlich gilt: Je länger der Anlagezeitraum, desto höher darf auch der Aktienanteil sein.

Nachhaltige Zukunft

„Gerade wenn es um die Zukunft geht, kann der Anleger neben dem finanziellen Aspekt, auch das Ziel einer nachhaltigen Zukunft miteinbeziehen. Denn als Anleger will man in der Zukunft, neben dem Geld, eine intakte Natur und Umwelt genießen“, so der Finanzexperte. So spielen die Entlastung der CO 2 -Bilanz, der Mobilitätswandel und die ­Klimakrise für immer mehr Menschen eine Rolle. Vor diesem Hintergrund nimmt auch das Interesse der Anleger an der Nachhaltigkeit in der Geldanlage immer weiter zu und wird auch in der Veranlagung zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil.

Damit steigt auch die Bedeutung von ESG-Ratings. Dieses Gütesiegel zeigt dem Anleger, wie ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet. ESG steht für Environment, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das „E“ beinhaltet Themen wie CO 2 -Fußabdruck, Energieeffizienz oder Wasser­management. Zum „S“ zählen Themen wie Arbeitsbedingungen und Gesundheit oder auch gesellschaftliches Engagement. Das „G“ umfasst Themen der nachhaltigen Unternehmensführung und Unternehmenswerte.

Hatte das Thema ESG zu Beginn vor allem eine primär ethische Motivation, ergaben Studien der vergangenen Jahre einen klaren Trend. Nachhaltiges Investieren ist längst kein Nischenthema mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dass Unternehmen Verantwortung im Bereich Soziales und Unternehmensführung übernehmen wird immer wichtiger, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und bei Fondsmanagern. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Mitarbeitern und der Gesellschaft ist dabei genauso wichtig, wie ein ressourcenschonender Umgang mit der Umwelt.

Sorgen unbegründet

„Gerade jetzt in schwierigeren Zeiten werden Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftspraxis belohnt. Die nach ESG-Kriterien führenden Unternehmen haben oft ein sehr nachhaltigkeitsorientiertes Geschäftsmodell. Unternehmen mit regionalen nachhaltigeren Lieferketten kamen beispielsweise besser durch die aktuellen Krisen als andere mit globalen Lieferketten.