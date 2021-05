Akteure uneins in Sachen Gletscherschwund und Skitourismus

Das Klima wandelt sich und Österreichs Gletscher sind auch in der Periode 2019/20 weiter geschrumpft - das belegt der vom Österreichischen Alpenverein kürzlich präsentierte Gletscherbericht. "Es ist ein fortschreitender, gar unaufhaltsamer Prozess", meinte dazu Georg Kaser, Ex-Dekan der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften, nun im Ruhestand, im APA-Gespräch. "Es kommt oft anders als man denkt", meinte hingegen Jakob Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden.

Den Skisport der Zukunft sah Falkner gegenüber der APA durchaus positiv, alle Branchen würden sich verändern. Kritik an Seilbahnwirtschaft und Tourismus in Sachen Umweltschutz und Klimawandel bezeichnete er als "Stellvertreterkrieg". Vielmehr müssten dahingehend die Hausaufgaben bei großen Themen wie Verkehr und Wohnen gemacht werden, mahnte Falkner ein. "Die Seilbahnen sind nicht das Problem", so der Geschäftsführer, der sich an "herausposaunten Weltuntergangsszenarien" stieß. Jahrzehntelange globale CO2-Emissionen habe kleinen Gletschern, wie jenen in den Ostalpen, bereits "den Todesstoß versetzt", meinte indes Kaser. "Ein Großteil der Gletscher in den Alpen wird bereits beim derzeitigen Klima verschwinden". Die Forderung des Alpenvereins nach einer rechtlichen Neudefinition des Schutzes hochalpiner Flächen sah Gletscherforscher Kaser differenziert: "Die Gletscher rechtlich zu schützen - das geht nicht mehr".