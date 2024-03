Akku löst Zimmerbrand in Wien-Währing aus

Vermutlich Akkus beim Aufladen haben in der Nacht auf Dienstag einen Zimmerbrand in Wien-Währing verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, rückten die Einsatzkräfte um 2.20 Uhr zum Brandort in der Antonigasse aus, nachdem die beiden Wohnungsinhaber das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert hatten. Sie selbst konnten die Wohnung noch verlassen.

Beim Eintreffen der 41 Feuerwehrleute in neun Fahrzeugen schlugen Flammen aus dem Fenster, die Wohnungstür war durchgebrannt. Dadurch breitete sich Rauch im Stiegenhaus aus und drang in Wohnungen ein. An den Fenstern machten sich Hausbewohnerinnen und -bewohner bemerkbar. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen unter Atemschutz mit zwei Löschleitungen über das Stiegenhaus und im Außenangriff, wodurch ein Überschlag auf darüberliegende Stockwerke verhindert wurde. Zugleich brachten Rettungstrupps der Feuerwehr die Anrainerinnen und Anrainer mit Fluchtfilterhauben über das Stiegenhaus aus ihren Appartements in Sicherheit. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet.

Die Sofort-Einsatzgruppe der Berufsrettung betreute die Hausbewohnenden, die Wohnungsinhaber des Brandappartements wurden notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Antonigasse war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, Ermittlungen zum Brand hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.

Die Berufsfeuerwehr machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass man aus Sicherheitsgründen niemals augenscheinlich beschädigte Akkus aufladen sollte. Akkumulatoren, die sich während des Ladevorgangs aufblähen, sollten sofort vom Netz genommen werden. Darüber hinaus ist es gut, das Akku-Laden auf einer nicht brennbaren Unterlage durchzuführen. Dringend empfahl die Berufsrettung auch, sich selbst den Fluchtweg im Ernstfall nicht zu verstellen.