AKH-Arzt verteidigt sich nach Fälschungsvorwürfen

Jener Chirurg, der am Wiener AKH Operationsprotokolle wiederholt falsch ausgefüllt haben soll, hat die Vorwürfe nun in einem Interview als "absurd" zurückgewiesen. Er beteuerte im Gespräch mit der "Presse", dass er Aufzeichnungen nicht gefälscht habe und sie auch nicht fälschen habe lassen. "Das hätte mir nichts gebracht", sagte der Mann.

Seit längerer Zeit steht der Vorwurf im Raum, dass der Mediziner die Zahl der von ihm durchgeführten Eingriffe erhöht habe, um gleichzeitig in einer Privatordination zu arbeiten. Dies sei ein “hanebüchener Vorwurf”, versicherte er. Denn er sei in seinem Bereich ohnehin einer der erfahrensten Chirurgen.

Dass es Protokolle gibt, in denen sein Name steht, obwohl er nicht operiert hat, trifft laut dem Arzt zu – wenn auch seltener als behauptet werde, wie er betonte. Dies sei dadurch entstanden, dass ein OP-Programm seinen Namen automatisch eingesetzt habe. Kollegen, die die Operation durchgeführt haben, hätten entweder übersehen, den Namen zu ändern oder gedacht, dies gehöre so.