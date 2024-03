Akademie U-15-Elf gelang die Sensation

Der Wolfurter Daniel Sigg mit einem direkt verwandelten Freistoß und der Altacher Erblin Islami sorgten für den 2:1-Sensationssieg der Akademie Vorarlberg Unter-15-Mannschaft gegen den Tabellenzweiten SK Rapid Wien. Obwohl die Hütteldorfer durch Lucas Szomolanyi früh in Führung gingen, konnten die jüngsten Talente des Landes mit zwei Treffern in nur elf Minuten in der Schlussphase noch zu ihren Gunsten drehen. Die Unter-18-Jährigen holten ein 3:3-Remis. Die U-16-Truppe erlitt ein 0:5-Debakel.