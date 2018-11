AKA U16 sichert sich ein Remis gegen Austria Wien

Keine Punkte gab es beim letzten Spiel in der Herbstsaison für die AKA U15 und U18.

Dornbirn/Hohenems/Altach. „Ganz knapp am Sieg vorbei“ hieß es vergangenen Samstag für die U16-Elf von Trainer Walter Bitriol beim Heimspiel in der Cashpoint Arena in Altach gegen die favorisierten Alterskollegen der Austria Wien.

In der ersten Halbzeit dominierten die Vorarlberger die Partie und gingen bereits in der 16. Minute mit einem Tor durch Daniel Au Yeong verdient in Führung. Bis zur 45. Minute zeigten die U 16-Jährigen eine ganz starke Leistung, umso überraschender kam es in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum Ausgleichstor für die Gäste aus Wien. Romeo Vucic traf ausgerechnet in der 46. Minute zum 1:1 und brachte die Elf von Trainer Ivica Vastic somit wieder ins Spiel. In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer dann eine ausgeglichene Partie zu sehen, dementsprechend blieb es bei diesem Zwischenstand. Mit einem weiteren Punkt in der Tasche überwintert die U16 nun auf dem 6. Tabellenrang in der ÖFB-Jugendliga.