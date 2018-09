AKA U15 holt sich Sieg gegen Linz

Niederlagen für die U16 und U18.

Bregenz/Dornbirn. Grund zum Jubeln hatte vergangenes Wochenende bei den AKA-Teams lediglich die U15, die damit bereits ihren vierten Saisonsieg feierte und erneut eine starke Leistung auf dem Platz zeigte. Spannung pur – und zahlreiche Tore – waren bis zur letzten Minute geboten. Mit dem 4:3 in der letzten Minute machten die Ländle-Kicker schließlich verdient den Sieg klar.

Nach hervorragenden Leistungen in den vergangenen Partien, starte auch das U16-Team von Walter Bitriol wieder gut in die Partie gegen die Alterskollegen aus Linz. Das Glück lag dieses Mal aber nicht auf der Seite der Vorarlberger und die Oberösterreicher nutzten dies eiskalt und verwerteten ihrerseits die wenigen Torchancen. Am Ende musste man sich mit 1:4 geschlagen geben. Die Zuschauer bekamen aber trotzdem eine sehenswerte Partie geboten, da das Bitriol-Team bis zum Schluss beherzt kämpfte.