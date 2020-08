AK wünscht Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung

Seit zwei Jahren gibt es jetzt den von der damaligen ÖVP-FPÖ-Regierung - unter massivem Protest von Arbeitnehmervertretern - eingeführten 12-Stunden-Tag. "Es wäre besser, das Gesetz wäre nicht mehr da", sagt die Präsidentin der Arbeiterkammer (AK), Renate Anderl. Lieber will sie eine Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung führen. "Da gibt es viele Facetten", sagt Anderl im APA-Gespräch.

"Die Möglichkeit einer geblockten Freizeit als Ersatz für den Arbeitnehmer fehlt bis heute gänzlich", kritisiert sie im Zusammenhang mit dem 12-Stunden-Tag. Viele Beschäftigte würden bei der Arbeiterkammer anrufen und sich zum 12-Stunden-Tag erkundigen, aber da er gesetzlich verankert ist, könne man nichts tun. Manchmal würden die zusätzlichen Pausen von Betrieben nicht gewährt. "Wir haben auch Fälle, in denen es über die zwölf Stunden hinaus geht", so Anderl.

Von einer gesetzlichen Arbeitszeitverkürzung wollte Anderl auf Nachfrage nicht sprechen. Da gebe es zu viel Gegenwind. Das Soli-Modell, das die SPÖ will, gebe es zum Teil auch bereits in der Praxis. Insgesamt sei das Thema Arbeitszeitverkürzung bei der Gewerkschaft in sehr guten Händen. Diese werde das Thema sicher stark in die Kollektivvertragsverhandlungen - die im Herbst traditionell mit den gewichtigen und wegweisenden Metallern beginnen - einbringen.