AK will weiteren Stromkostenanstieg noch verhindert wissen

Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor einem weiteren Kostenanstieg beim Strom, der verhinderbar wäre. Derzeit wird gerade - wie jedes Jahr - jene Verordnung novelliert, die die Kosten fürs Stromnetz festlegt. Dabei droht ein Anstieg der Netzkosten von rund 36 Prozent oder gut 100 Euro im Jahr bei einem Stromverbrauch von 3.500 kWh. Mit einem Gesetz statt der Verordnungsnovelle ließe sich das verhindern, ohne dass den Netzbetreibern ein Schaden entstünde, so die AK.

Der Stromgroßhandelspreis betrug in den Jahren 2019 und 2020 rund 40 Euro je Megawattstunde (MWh). Schon 2021 ist der Strompreis auf durchschnittlich 110 Euro/MWh angestiegen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist er immer weiter gestiegen und betrug im September 2022 bereits über 400 Euro/MWh. Die zuständige Regulierungsbehörde E-Control geht laut AK davon aus, dass die Beschaffung zum Ausgleich der Netzverluste 2023 bei rund 400 Euro/MWh liegen wird. So kommt man auf etwa eine Milliarde Euro zusätzlicher Kostenbelastung.

Da der Netzbereich grundsätzlich reguliert ist, sei das national in Österreich möglich. Wegen der Regulierung sollten in dem Netzbereich nicht auch noch "Übergewinne" entstehen, so Thoman. Er erinnerte, dass die Energie in Österreich zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern kommt. So werde eine MWh Strom aus Wasserkraft um weniger als 40 Euro erzeugt, bei der Windkraft seien es unter 80 Euro je MWh.