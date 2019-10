AK will Verbot von Verfallsfristen für Überstundenzuschläge

Die Arbeiterkammer fordert ein gesetzliches Verbot von Verfallsfristen für Überstundenzuschläge in Arbeitsverträgen sowie Strafzuschläge, wenn Überstunden nicht korrekt bezahlt werden. Jährlich würden in Österreich 43 Millionen Überstunden nicht bezahlt, verweist die AK auf Zahlen der Statistik Austria.

"Das ist so viel, als würden alle ArbeitnehmerInnen gute zwei Monate im Jahr kein Geld und keinen Zeitausgleich für Überstunden bekommen", sagt AK Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag laut Mitteilung - AK und ÖGB sprechen von "No Pay Day". Man kann es auch anders rechnen: Von den rund 3,7 Millionen unselbstständig Beschäftigten leistet im Durchschnitt jeder eine unbezahlte Überstunde pro Monat.