AK will mehr Personal und "Sofortmaßnahmen" in der Pflege

Die Arbeiterkammer ortet in der Langzeitpflege Personalknappheit und damit eine entsprechend hohe Belastung der Beschäftigten. Die Folge sei zu wenig Zeit für den einzelnen Pflegebedürftigen. AK-Präsidentin Renate Anderl forderte daher am Montag die Schaffung einer realistischen Personalberechnungsmethode. Eine "Sofortmaßnahme" wäre u.a. das Aus für alleine geführte Nachtdienste.

Anderl verwies auf einer Pressekonferenz in Wien darauf, dass die Menschen immer älter werden und daher auch der Anteil der Pflegebedürftigen steige. Während aktuell rund 456.000 Menschen Pflegegeld beziehen, werden es laut Schätzungen im Jahr 2050 in etwa 750.000 sein. Daher werde es auch einen erhöhten Bedarf an Beschäftigten in Betreuungs- und Pflegeberufen geben – Pflegeorganisationen rechnen bis ins Jahr 2050 mit einem zusätzlichen Bedarf von rund 40.000 Pflegekräften. Die Situation werde auch durch eine bevorstehende Pensionierungswelle verschärft. Verlässliche Daten zum Personalbedarf werde es Ende 2019 geben, wenn die aktuell laufenden Bestandsregistrierung der Gesundheitsberufe vorliegt.