AK Wien fordert Wohnbaumilliarde für Länder

Um den Bau geförderter Wohnungen in Österreich anzukurbeln, fordert die Arbeiterkammer Wien (AK) eine Wohnbauförderungsmilliarde für die Bundesländer. Diese müsse "dauerhaft und zweckgebunden" sein, sagte Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal & Wohnen der Arbeiterkammer (AK) Wien am Montag. Zudem brauche es höhere Förderungen pro Wohnung, eine rückwirkende Mietpreisbremse sowie eine wirksame Leerstandsabgabe.

In den vergangenen Jahren sei zwar viel gebaut worden, jedoch "das Falsche" mit zu hohen Preisen und mangelnder Qualität, so Ritt. Von 2018 bis 2022 seien in Österreich 317.000 Wohnungen gebaut worden, nur 235.000 seien dagegen benötigt worden. Dieses Überangebot hätte normalerweise zu sinkenden Preisen führen müssen, dennoch seien die Preise gestiegen - bei Kaufpreisen war es in demselben Zeitraum ein Plus von 38 Prozent, bei Mieten (private Neuverträge netto) ging es um 12 Prozent nach oben, erklärte Lukas Tockner aus der Abteilung Kommunal & Wohnen der AK Wien.