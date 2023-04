AK warnt vor teuren Änderungen beim Kreditvertrag

Wer Zahlungsprobleme mit dem Kredit hat oder den Ratenplan ändern will, muss mit hohen Spesen bei der Bank rechnen, wie die Arbeiterkammer (AK) im aktuellen Bankenmonitor erhoben hat. Bei einer Ratenplanänderung würden bei manchen Banken Spesen von 300 Euro anfallen, bei einer Kreditstundung, also einer Aufschiebung der Zahlung, seien es bis zu 250 Euro, hieß es in einer Aussendung der AK am Donnerstag.

Neue und bestehende Kredite seien aufgrund steigender Zinsen deutlich teurer geworden und viele Kundinnen und Kunden könnten deshalb die Kreditraten nicht mehr stemmen. "Österreichische Banken haben variable Kredite forciert angeboten. Sie sollen jetzt ihren Kund:innen bei Zahlungsschwierigkeiten mit spesenfreien Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen entgegenkommen", so AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.

Bei der Ersten Bank, Hypo Noe und bank99 betragen die Spesen für Stundung und Ratenplanänderung laut AK je 250 Euro. Bei easybank und BAWAG kostet eine Ratenplanänderung 300 Euro, dafür liegen Stundungen bei diesen beiden Banken bei 50 Euro. Bei der Bank Austria betragen die Spesen für beide Leistungen 55 Euro und bei Santander Consumer 38 Euro.