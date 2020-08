AK Vorarlberg warnt vor Online-Gewinnspielen

AK rät Usern zur Vorsicht bei der Weitergabe ihrer persönlichen Daten.

Daten sind das Gold von heute. Umso vorsichtiger sollten Frau und Herr Vorarlberger bei der Weitergabe sein. Aktuell warnt der AK-Konsumentenschutz vor der leichtfertigen Teilnahme an Gewinnspielen in den sozialen Medien, an deren Ende eine vertragliche Bindung, Kosten und viel Ärger stehen.