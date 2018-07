AK Vorarlberg warnt: Bittere Kostenfalle Streaming-Plattform

Am W&W-Radar: Die AK Vorarlberg warnt vor kostenlosen Registrierungen bei Streaming-Plattformen.

Statt „Hände hoch – Geld her“ heißt es bei diesen Banditen „Wir möchten alle Liebhaber von Filmen auf unserem Film-Streaming-Portal herzlich begrüßen! Wenn Sie Kinofilme genauso mögen wie wir, dann sind Sie bei uns an richtiger Adresse.“ Von wegen. Immer mehr unseriöse Streaming-Plattformen laden die Besucher ein, sich „kostenlos“ zu registrieren. Sie locken mit großer Filmauswahl in HD-Qualität und verlangen nach wenigen Tagen von den Benutzern für den Premium-Status utopische Summen von bis zu 358 Euro pro Jahr. In der AK Vorarlberg häufen sich die Anrufe ratloser User. Konsumentenschützerin Claudia Herbst zieht aus einem ganzen Stapel den Fall einer jungen Unterländerin heraus, die inzwischen rund 480 Euro überweisen soll, sonst drohe die Pfändung. Dabei beteuert sie, dass sie niemals ein Premium-Jahresabo bei dem Anbieter „DogoStream.de“ geordert habe. „Wir sprechen von einer dreistelligen Anzahl von Betroffenen, die sich an die AK gewandt haben und gehen von einer Dunkelziffer aus, die weitaus höher ist“, erklärt Mag. Claudia Herbst vom Konsumentenschutz.