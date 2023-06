AK verlangt vom Staat mehr Geld für den Klimaschutz

Die Arbeiterkammer plädiert dafür, mit öffentlichen Investitionen den Klimaschutz voranzutreiben. Grundlage dafür ist eine von ihr beauftragte Studie der Technischen Universität (TU) Wien mit dem Umweltbundesamt. Für den klimaneutralen Umbau des öffentlichen Kapitalstocks wären demnach bis 2030 rund 37 Mrd. Euro an Mehrinvestitionen notwendig. Mit weiteren 50 Mrd. Euro könnte der Staat auch eine Vorreiterrolle in der Energie-, Klima- und Mobilitätswende einnehmen, hieß es.

Ein ambitioniertes Ausbauprogramm könne private Investitionen befeuern, weil sie mittelfristig planbare zusätzliche Nachfrage schaffen könne, die den Unternehmen ihren Kapazitätsausbau erleichtere, so die am Montag in einer Pressekonferenz präsentierte AK-These. Besonders wichtig seien deshalb Städte und Gemeinden, die einen sozial-ökologischen Ausbau in die Breite bringen könnten.