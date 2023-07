AK: Unzufriedenheit über eigene Arbeitszeit hat kräftig zugenommen

Der Anteil der Beschäftigten, die weniger Stunden arbeiten möchten, ist seit dem Jahr 2000 deutlich gestiegen.

Kein Generationenproblem

Ein Unfug sei jedenfalls die Behauptung, dass die Berufseinsteiger zu faul für einen Vollzeitjob seien. "Der Wunsch nach weniger Arbeitszeit, selbst bei gleichbleibendem Stundenentgelt, ist - entgegen gängiger Vorurteile - bei der jungen Generation Z nicht stärker ausgeprägt als in allen anderen Altersgruppen. Die Wehklagen aus Politik und Wirtschaft über die angeblich so faule junge Generation gehen also ins Leere", so AK OÖ-Präsident Andreas Stangl.