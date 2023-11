AK und ÖGB fordern staatlich regulierte Sparprodukte

Die Arbeiterkammer (AK) und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bekräftigen in Anbetracht der derzeit hohen Zinsen und steigender Bankgewinne den Ruf nach der Einführung staatlich regulierter Sparprodukte. Über solche "Notgroschensparbücher" könnte das hohe Zinsniveau an die Sparer für ihre "eiserne Reserve" weitergegeben werden. Auch eine Übergewinnsteuer wird wieder ins Spiel gebracht.

Staatlich regulierte Sparprodukte, die Sparerinnen und Sparern kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten, könnten jedoch dafür sorgen, dass die Zinsen an Sparer weitergegeben werden. In anderen Ländern wie in Frankreich existierten solche Produkte längst. "Dort erhalten Personen mit kleinerem Einkommen sogar höhere Zinsen - eine soziale Staffelung, die wir auch in Österreich befürworten würden", so Schweitzer.