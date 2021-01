AK und ÖGB: Maskenpause nach drei Stunden ist fixiert

AK und ÖGB haben heute ihre Forderungen an die Bundesregierung präsentiert. Sie wollen eine rasche Vermögensabgabe, ein dauerhaft höheres Arbeitslosengeld, den Ausbau der Altersteilzeit und eine Ausbildungsoffensive im Pflegebereich. Bei den steuerlichen Regelungen zum Homeoffice sei der Finanzminister gefragt, eine Maskenpause sei bereits vereinbart. Menschen, die die Maske tragen müssen, sollen nach drei Stunden eine zehnminütige Maskenpause bekommen.

Wobei: Dem Vernehmen nach soll es sich nicht um eine verpflichtende "echte" Pause handeln, sondern auch die Möglichkeit bestehen, dass die Beschäftigten in diesen zehn Minuten Arbeiten erledigen, für die keine Maskenpflicht besteht. Also etwa Tätigkeiten im Lager als Unterbrechung des Einsatzes an der Kassa.