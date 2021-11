AK und ÖGB: Jeder dritte Lehrling mit Ausbildung unzufrieden

Nur für zwei von drei Lehrlingen sind die Lehr- und Lernbedingungen im Betrieb gut. So lautet das Ergebnis des österreichischen Lehrlingsmonitors von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsjugend. Die Zufriedenheit hängt demnach stark mit der Branche zusammen. Schlecht ist sie vor allem in Tourismus- und Handelsberufen. Insgesamt ist die Zustimmung zum Verbleib im erlernten Lehrberuf mit 76 Prozent höher als zum Verbleib im Ausbildungsbetrieb mit 68 Prozent.

29 Prozent der Befragten mussten Überstunden machen - für unter 18-Jährige ist das verboten. "Besonders häufig sind Lehrlinge in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, sowie im Tourismus und der Gastronomie gezwungen, Überstunden zu leisten", so Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsjugend heute in einer Aussendung.