AK und ÖGB für Armutsvermeidung als Arbeitsmarktreform-Ziel

Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund fordern bei der von Arbeitsminister Martin Kocher anvisierten Reform der Arbeitslosenversicherung einen Fokus auf Armutsvermeidung. Die Arbeitnehmervertreter drängen weiterhin darauf, dass das Arbeitslosengeld von 55 Prozent auf 70 Prozent des Netto-Letzteinkommens erhöht wird. Man müsse aber auch etwas an den Rahmenbedingungen verbessern, etwa im Bereich Teilzeit sowie Kinderbetreuung, sagte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian am Freitag.

AK und ÖGB hatten am Freitagvormittag zu einem Arbeitslosigkeits- und Armutsgipfel mit AMS-Vorstand Johannes Kopf, Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger, Caritas-Generalsekretärin Anna Parr und weiteren Experten geladen. Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Katzian wiederholte die Forderung der Arbeitnehmervertreter, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Österreich einzuführen und das Angebot von Krippen sowie Kindergärten massiv auszubauen. Der ÖGB-Chef will beim sogenannten "Reformdialog" mit Arbeitsminister Kocher auch über die Qualität und Bezahlung von Arbeitsplätzen sprechen. Manche Jobs seien bei Arbeitsanforderung und Entlohnung "wirklich ein Witz" und es gebe teils "skurrile Teilzeitjobs".