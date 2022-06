AK und ÖGB: Entlastungsmaßnahmen sind nicht langfristig

Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaft (ÖGB) sehen im dritten Entlastungspaket der Regierung gute Ansätze, bemängeln aber, dass viele der Maßnahmen nicht langfristig wirksam seien. So sei die Entlastung heuer zwar "recht ordentlich", der Wegfall der Einmalzahlungen in den kommenden Jahren, bei weiter hohen Preisen führe aber dazu, dass der Effekt schnell verpuffen werde. Die Arbeitnehmervertretungen fordern deshalb unter anderem eine dauerhafte Erhöhung der Sozialleistungen.

Die von der Regierung am Dienstag präsentierten Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung seien zu einem Großteil Einmalzahlungen. Kurzfristig, also für das Jahr 2022 und die erste Hälfte des Jahres 2023, werde dadurch eine "ordentliche Entlastung" erreicht, sagte der Leiter der steuerpolitischen Abteilung in der AK Wien, Dominik Bernhofer, am Mittwoch bei einem Online-Pressegespräch. Das gelte auch für untere Einkommensbereiche, die durch den Teuerungsausgleich und andere zielgerichtete Maßnahmen auch absolut höher entlastet werden würden als mittlere und hohe Einkommen. Die Maßnahmen würden die zusätzlichen Kosten durch die Inflation bei einem Durchschnittshaushalt ungefähr zu zwei Dritteln abgedeckt.