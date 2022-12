AK und NGOs pochen auf nachhaltige Armutsbekämpfung

Jeder Fünfte kann sich wegen der Teuerung die notwendigen monatlichen Ausgaben nicht mehr leisten, zeigt eine am Mittwoch von der Wiener Arbeiterkammer (AK) präsentierte Erhebung. Die Einmalzahlungen der Regierung zur Abfederung hätten als Gegenmaßnahme nicht genügt. "Essen oder Heizen ist eine reale Frage bei immer mehr Familien", warnte AK-Präsidentin Renate Anderl. Sie forderte deshalb mit Caritas und Volkshilfe einmal mehr nachhaltige Lösungen zur Armutsbekämpfung.

Besonders stark von der Teuerung sind Familien betroffen, zeigt die von der AK beauftragte Sonderauswertung der Statistik Austria auf Basis der Referenzbudgets der staatlich anerkannten Schuldnerberatung. Diese schlüsseln auf, wie hoch ein Haushaltsbudget sein muss, um die jeweiligen Fixkosten zu decken. Demnach sind 25 Prozent der Familien mit zwei Kindern von Armut betroffen, unter jenen mit drei Kindern sind es 40 Prozent. Dabei, betonte Anderl, sei die massive Teuerung in diesem Jahr noch nicht einmal in die Daten eingeflossen.

"Die Not breitet sich aus", berichtete auch Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Es kämen immer mehr Menschen in die Sozialberatungs- und Lebensmittelausgabestellen, die sich trotz Arbeit ihre täglichen Ausgaben nicht mehr leisten könnten. "Es geht wirklich ans Eingemachte." Die bisher von der Regierung geleisteten Einmalzahlungen hätten zwar geholfen, das Ausmaß zu begrenzen. Eine Zunahme an Armutsbetroffenen konnten sie aber nicht verhindern. "Die Hilfszahlungen werden durch die Teuerung sehr schnell aufgefressen von der Realität."