AK-Studie: Viele Teilzeit-Beschäftigte wollen mehr arbeiten

Viele Teilzeit-Beschäftigte wollen mehr Stunden arbeiten. Unter Frauen in Teilzeit sind es rund drei von zehn, wie aus dem Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hervorgeht. Bei Männern in Teilzeit äußern sogar 37 Prozent diesen Wunsch. Auf der anderen Seite wollen aber viele Vollzeitbeschäftigte Stunden reduzieren. Unter vollzeitbeschäftigten Frauen tun dies fast vierzig Prozent, bei den Männern dreißig Prozent.

Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Arbeitszeit seien nach wie vor groß, auch wenn die Teilzeitbeschäftigung in beiden Gruppen zugenommen habe. Die Teilzeitquote sei unter Männern in den letzten 15 Jahren von 7 auf 13 Prozent gestiegen, bei Frauen von 41 auf 52 Prozent.

Noch immer würden Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Unterschiede bei der Arbeitszeit könnten hier aber nur teilweise als Erklärung dienen. "Ein erheblicher Teil ist auf Diskriminierung zurückzuführen", so Stangl. Die Einkommen seien in Branchen, in denen vermehrt Frauen arbeiten, niedriger, aber auch innerhalb der Branchen gebe es Ungleichheiten.