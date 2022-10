AK: Strom- und Gaspreisentkopplung reduziert Inflation

Die Arbeiterkammer (AK) fordert abermals die Entkopplung von Strom- von Gaspreisen auf EU-Ebene, um den galoppierenden Energiepreisen entgegenzuwirken und damit die Belastung für Konsumentinnen und Konsumenten zu verringern. Einer aktuellen AK-Studie zufolge würde eine Entkopplung nicht nur die Inflation um ein Viertel reduzieren, sondern auch Reallohnverlusten und Beschäftigungsrückgängen entgegenwirken.

Wenn der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt und deshalb nur halb so stark ansteigen würde, würden sich die negativen Preiseffekte "in signifikantem Ausmaß" reduzieren, so Kratena bei einem Pressegespräch. Demnach würde sich mit der Maßnahme die Inflation um ein Viertel verringern, der negative Effekt auf das BIP um ein Drittel reduzieren, die Reallohnverluste um ein Drittel geringer und der Beschäftigungsrückgang nur halb so hoch ausfallen.