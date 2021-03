AK: Regierung darf Geld aus EU-Fonds nicht liegen lassen

Bis Ende April muss die Bundesregierung der EU-Kommission bekannt geben, wie sie die Finanzhilfen aus dem EU-Resilienzfonds nutzen will. Dabei geht es um 3,4 Mrd. Euro für Österreich, die in die wirtschaftliche Erholung und den ökologischen Wandel investiert werden sollen. Als eine der wenigen Staaten hat Österreich bisher keine Meldung abgegeben, kritisiert die Arbeiterkammer (AK). Sie forderte heute mehr Einbindung der Arbeitnehmervertreter durch das Finanzministerium.

Martin Selmayr, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, verwies am Freitag bei der AK-Veranstaltung "Offensive: Arbeitsmarkt - Wirtschaft nach Corona" auf das Beispiel Italien, das hier ganz vorbildlich vorgehe und sogar eine Regierungsumbildung durchgeführt habe, um das Land auf Wachstumskurs zu bringen. In Österreich sei die Wirtschaft im Zuge der Coronakrise stärker eingebrochen als in anderen Ländern, hier gelte es, eine ökologische und soziale Steuerreform voranzutreiben. Als Beispiel nannte er das "Dieselprivileg" - sprich die geringere Besteuerung von Diesel gegenüber Benzin. Das sei "ökologisch und verkehrstechnisch nicht sinnvoll".