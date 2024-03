AK: "Recall"-Praxis verursacht der Allgemeinheit hohe Kosten

Arbeitnehmer bei Flauten kündigen und sie kurze Zeit später wieder einstellen: Laut Arbeiterkammer (AK) ist dies eine gängige Vorgehensweise von Unternehmen, um Geld zu sparen. Der Arbeitslosenversicherung habe diese "Recall"-Praxis alleine im vergangenen Jahr bis zu 550 Mio. Euro an Kosten verursacht, kritisiert die Interessenvertretung. Vor allem von Baubetrieben, im Tourismus und von Arbeitskräfteüberlassern würden Beschäftigte häufig beim AMS "zwischengeparkt".

2023 seien von solchen instabilen Arbeitsverhältnissen in Österreich gut 200.000 Personen betroffen gewesen, so Hofbauer weiter. Sie räumte zwar ein, dass sich in den Zahlen auch Effekte saisonaler Arbeitslosigkeit niederschlagen würden, in vielen Fällen seien die Zeitintervalle zwischen Kündigung und Wiedereinstellung jedoch wesentlich kürzer. Außerdem gebe es für die Betriebe genügend Modelle und Förderungen, um die Effekte von saisonaler Arbeitslosigkeit abzufedern.