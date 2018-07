AK rät zur Vorsicht bei privaten Pflegeversicherungen

Die AK rät bei privaten Pflegeversicherungen zur Vorsicht. Die Leistungen der sechs Anbieter am heimischen Markt würden sich nur geringfügig unterscheiden, das Einzahlen in eine solche Versicherung könnte den Konsumenten dabei teuer zu stehen kommen, teilte die AK. Vielfach würden die anfallenden Kosten durch die Versicherung auch nicht zur Gänze gedeckt.

Die sechs Anbieter privater Pflegeversicherungen am heimischen Markt sind Allianz, Donau Versicherung, Nürnberger, S-Versicherung, Uniqa und Wiener Städtische. Das Angebot der einzelnen Anbieter unterscheidet sich der AK zufolge nur geringfügig. Die meisten orientieren sich bei der Leistung an den gesetzlichen Pflegestufen, die sich wiederum am Pflegebedarf in Stunden pro Monat ausrichten. Eine private Pflegeversicherung leistet im Pflegefall fixe Zahlungen pro Pflegestufe.