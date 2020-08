AK pocht erneut auf Abschaffung befristeter Mietverträge

Die Arbeiterkammer (AK) hat am Montag erneut das Aus für befristete Mietverträge gefordert. "Befristungen machen Wohnen nicht nur teuer, sondern auch unsicher", sagte Thomas Ritt, Leiter der AK Kommunalpolitik und Wohnen, laut Aussendung. Mieter in befristeten Altbauwohnungen würden hochgerechnet jährlich mindestens 140 Millionen Euro zu viel zahlen.

"In einer befristeten, privaten Altbaumietwohnung in Österreich zahlt ein Mieter oder eine Mieterin um durchschnittlich rund 1.690 Euro im Jahr zu viel an Miete", so die AK. Der Betrag versteht sich inklusive der Umsatzsteuer, die auf den Mietzins zu zahlen ist.