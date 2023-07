AK ortet enorme Preisunterschiede bei Immo-Krediten

Wer eine Immobilie kauft, kann viel Geld sparen, wenn er/sie die Kreditkosten bei verschiedenen Banken vergleicht, sich also nicht nur auf die eigene Hausbank verlässt. Die Preisunterschiede "können enorm sein", hält die Arbeiterkammer (AK) fest und verweist auf ihren aktuellen Preismonitor. Fixzinsen seien "derzeit günstiger als variable". Zudem gebe es viele Nebenkosten, die teils runterverhandelt werden könnten.

Die variablen Sollzinsen für einen neuen Hypothekarkredit bewegten sich - bei ausreichender Bonität - zwischen 4,125 und 5,005 Prozent, die Fixzinssätze auf 20 Jahre zwischen 3,65 und 4,255 Prozent. Für den Preismonitor klapperte die AK heuer im Mai und Juni neun Finanzinstitute in Wien ab.

"Die Zinsen für Wohnkredite sind nach den Leitzinserhöhungen generell schnell angestiegen. Die Erhebung zeigt, dass fixe Zinsen für neue Wohnkredite niedriger sind als variable", erklärte AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic am Dienstag in einer Aussendung. Die weitere Zinsentwicklung sei nicht abschätzbar. "Für Kreditnehmer:innen, die auf Berechenbarkeit setzen, sind Fixzinsen eine gute Option. Denn man weiß im Vorhinein, was monatlich zu zahlen ist", meint die AK-Expertin.