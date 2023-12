AK/ÖGB: Für Strompreisbremse weiterhin Gewinne abschöpfen

Nachdem die Regierung eine Verlängerung der Strompreisbremse um zumindest ein halbes Jahr bis Ende 2024 angekündigt hat, fordern AK und ÖGB eine einhergehende Verlängerung der Gegenfinanzierung über Gewinnabschöpfungen bei Energiefirmen. Es brauche auch "langfristige und nachhaltige Lösungen" bei Energiekosten. Dabei "tappt die Regierung leider weiter im Dunkeln", kritisierte Chefökonomin Helene Schuberth. Auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sagte, es müsse mehr getan werden.

Ohne einer Verlängerung der Bremse würde man nach deren Auslaufen, das ursprünglich zur Jahresmitte 2024 vorgesehen gewesen war, wieder Preisanstiege spüren, gab Felbermayr am Dienstagabend im ORF-"Report" zu bedenken. Er forderte: "Es muss auch fundamental etwas getan werden, um die Teuerungsdynamik in Österreich abzusenken, das heißt wir brauchen angebotsseitige Maßnahmen." Beim Strom müsse dafür gesorgt werden, dass mehr davon auf dem Markt ist. "Am Wohnungsmarkt müssen wir schauen, dass mehr gebaut wrid, damit das Angebot steigt", sagte der Wifo-Direktor.