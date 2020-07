AK kritisiert Kogler-Vorschlag zum AMS-Geld scharf

Kritik am Vorschlag von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für das Arbeitslosengeld kommt von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Kogler hatte vorgeschlagen, dass das Arbeitslosengeld zunächst höher sein und dann sinken solle. "Arbeitssuchende durch ein kontinuierlich sinkendes Arbeitslosengeld zusätzlich unter Druck zu setzen, ist völlig inakzeptabel", kritisiert AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer.

"Eine Reform des Arbeitslosengeldes ist zwar dringend nötig, die jüngsten Vorschläge von Vizekanzler Kogler gehen aber in die gänzlich falsche Richtung. Gerade jetzt in der Coronakrise haben zehntausende Menschen unverschuldet ihren Arbeitsplatz verloren", so Kalliauer am Freitag in einer Aussendung. Vielmehr sollte aus der 450-Euro-Einmalzahlung eine dauerhafte Erhöhung der Nettoersatzrate gemacht werden, auch um im Interesse der Wirtschaft die Kaufkraft arbeitsloser Menschen zu stabilisieren.