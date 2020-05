AK kritisiert astronomische Managergagen

In Krisenzeiten mit Hunderttausenden Arbeitslosen und 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit geraten Bonuszahlungen für Vorstände wieder ins Visier. Die Arbeiterkammer (AK) fordert, dass Unternehmen, die auf staatliche Unterstützung zurückgreifen, auf mindestens 50 Prozent der Bonuszahlungen aus dem Vorjahr für das Management verzichten müssen.

Gagenkaiser in dem aktuellen Ranking ist OMV-CEO Rainer Seele mit 7,2 Mio. Euro, dahinter folgen Mayr-Melnhof-Vorstandschef Wilhelm Hörmanseder mit 5,2 Mio. Euro und BAWAG-Boss Anas Abuzaakouk mit 4,9 Mio. Euro. Während Seele und Hörmanseder deutlich mehr als im Jahr davor verdienten, bekam Abuzaakouk um rund ein Viertel weniger als im Jahr 2018, was auf einen freiwilligen Bonusverzicht für 2019 zurückzuführen sei. Trotz Verzichts auf den Jahresbonus 2019 finden sich vier der insgesamt sechs BAWAG-Group-Vorstände unter den Top Ten der Spitzenverdiener, so die AK. Insgesamt lukrierte dieses Managementteam der Bank im Geschäftsjahr 2019 19,8 Mio. Euro an Bezügen.