AK-Kritik: Energiepreis-Senkung für Kunden zu kompliziert

Damit Energiekunden von den zuletzt gesunkenen Energiepreisen profitieren können, müssen sie teilweise neue Verträge abschließen - das sei zu kompliziert und intransparent, kritisieren Arbeiterkammer und E-Control. Michael Strebl, Chef der Wien Energie, begründete das am Montag im Ö1-"Mittagsjournal" mit der unsicheren Rechtslage.

E-Control und Arbeiterkammer fordern weniger komplizierte Verträge für die Kunden. Auch EVN-Sprecher Zach spricht von teilweise sehr komplexen gesetzlichen Rahmenbedingungen. "Es gibt ein Dutzend Gesetze und Verordnungen, in denen geregelt wird, was ein Energielieferant seinen Kunden mitzuteilen hat. Viele Kunden sind aber von der Vielzahl an Informationen stark überfordert."