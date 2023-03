AK -Gewinnausschüttung je Beschäftigtem stieg 2021 deutlich

Nach Zurückhaltung im ersten Pandemiejahr 2020 haben die österreichischen Unternehmen 2021 wieder deutlich mehr Gewinnausschüttung pro Beschäftigtem an die Eigentümer vorgenommen. Das zeigt das am Montag präsentierte Wertschöpfungsbarometer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Der Betrag stieg demnach um 38 Prozent auf 14.025 Euro und lag damit wieder im Bereich der Vor-Corona-Jahre.

2021 hat ein Beschäftigter im Durchschnitt 102.898 Euro an Wertschöpfung für sein Unternehmen erzielt. Zieht man davon den durchschnittlichen Personalaufwand pro Kopf (66.947 Euro) ab, so bleiben 35.951 Euro an Überschuss pro Arbeitnehmer übrig. Zum Vergleich: 2020 waren es 34.887 Euro. Deutlicher gestiegen gegenüber dem ersten Coronajahr 2021 sind die Gewinnausschüttungen je Arbeitnehmer - um 38 Prozent von 10.130 auf 14.025 Euro, rechnete Reinhard Haider, Teamleiter im Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung in der AK OÖ, in einer Pressekonferenz in Linz vor.