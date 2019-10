AK für "Chance 45" und fordert Weiterbildungsgeld

Die AK sieht angesichts der schwächeren Konjunktur und damit einem erwarteten Anstieg der Arbeitslosigkeit arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf. Für ältere und seit längerer Zeit arbeitslose Arbeitnehmer will die AK eine "Chance 45" nach der abgeschafften "Aktion 20.000. Gefordert werden unter anderem auch ein "Qualifizierungsgeld" für Weiterbildung und mehr Personal fürs AMS.

Es gebe Befürchtungen, dass es zu einer Konjunktureintrübung kommt und die Arbeitslosenzahlen steigen. Es gebe zu viele Arbeitslose und man müsse jetzt gegensteuern, bevor es noch mehr werden, sagte AK-Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag zu Beginn einer Veranstaltung zum Thema "Darf's ein bisserl fair" sei. Präsentiert wurden bei der heutigen Veranstaltung die Forderungen an die künftige Regierung und eine Online-Umfrage unter AK-Mitgliedern über deren Erwartung an die Arbeitslosenversicherung und das Arbeitsmarktservice (AMS).