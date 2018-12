AK fordert umfassendes Konzept zum Thema Pflege

Zu vage sind aus Sicht der Arbeiterkammer die Absichtserklärungen der Regierung in ihrem Masterplan Pflege. Ein umfassendes Konzept zur Stärkung der tragenden Säulen der Langzeitpflege - Angehörige und Pflegeberufe - wäre dringend nötig. Die von der Regierung angekündigte Imagekampagne für Pflegeberufe werde wenig bringen, kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Außerdem verlangt die AK Sofortmaßnahmen wie Verbot von Nachtdiensten alleine und zusätzliche (finanzierte) Kräfte für die Nachtschicht, bessere Dienstpläne mit längeren Freizeitblöcken, Angleichung der Löhne in der Langzeitpflege an jene in den Krankenhäusern und mehr Kompetenzen für Pflegefachkräfte – die derzeit nicht einmal Baldriantropfen verabreichen dürfen.