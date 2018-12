AK droht mit Ablehnung des AMS-Budgets im Verwaltungsrat

Der Arbeiterkammer-Vertreter Gernot Mitter will dem Förderbudget 2019 im AMS-Verwaltungsrat am Dienstag möglicherweise nicht zustimmen. Die AK kritisiert die geplante Kürzung bei Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose und Deutschkurse für anerkannte Flüchtlinge sowie den Personalabbau beim Arbeitsmarktservice.

“Wenn sich das Finanzministerium beim Förderbudget und beim Personalbudget nicht noch in letzter Minute bewegt, werden morgen die AK-Vertreter im Verwaltungsrat des AMS dem Budget für 2019 nicht zustimmen”, kündigt Alice Kundtner, stellvertretende Direktorin der AK Wien, am Montagnachmittag an. Auch die von der Regierung geplante Ausweitung der Mangelberufsliste und Änderungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte stößt bei der Arbeiterkammer auf Ablehnung. Die Ausweitung der Mangelberufsliste und die Senkung der Einkommensgrenze bei der Rot-Weiß-Rot-Karte werde nur den Niedriglohnsektor befeuern, so Kundtner.