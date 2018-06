AK denkt nicht an Sparmaßnahmen und baut Leistungen aus

Die Arbeiterkammer denkt nicht daran, den von der Regierung geforderten Sparmaßnahmen nachzukommen. Dies sei ohnehin ein "Etikettenschwindel", meint ÖGB-Präsident Erich Foglar, in Wahrheit gehe es der Regierung um eine "Schwächung der Arbeitnehmer-Interessensvertretung". Stattdessen präsentierte AK-Präsidentin Renate Anderl am Freitag einen Ausbau der Leistungen "für das gleiche Geld".

Auch in der nun von AK und ÖGB durchgeführten Dialog-Initiative “Wie soll Arbeit?” sei die Umlage kein Thema gewesen, also seien die Mitglieder damit wohl zufrieden, meinte Anderl. So legt man der Regierung statt einem Sparprogramm ein “Zukunftsprogramm” vor, das weitere Leistungen verspricht. Ob das der Koalition reicht, wollte Anderl nicht beurteilen: “Warten wir ab” – die AK gehe jedenfalls auf die Anliegen ihrer Mitglieder ein, die man im Rahmen der Initiative mit über einer Million “Dialogen” auf verschiedenen Kanälen abgefragt hat.

Als Konsequenz kündigte Anderl neue Leistungen der AK an, etwa eine 150 Millionen Euro schwere Digitalisierungsoffensive. Das Geld soll über fünf Jahre in zwei Fonds fließen, nämlich einen Qualifizierungsfonds (für Weiterbildung) und einen Projektfonds “Arbeit 4.0” (für Initiativen, die Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsbedingungen verbessern). Die Beratung bei den “Schattenseiten” der Digitalisierung, also Datenschutz-Verletzungen oder Online-Abzocke, soll ausgebaut werden. Schwerpunkte sollen auch die Bereiche Bildung, Pflege und Wohnen sein, so will man etwa die Bildungsberatung für Jugendliche intensivieren oder österreichweite Beratung zur Pflegegeldeinstufung anbieten, und zwar auch für Pensionisten, also ehemalige Mitglieder.