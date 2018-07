AK Burgenland gegen längere Öffnungszeiten in Outlet

Die Arbeiterkammer (AK) Burgenland hat sich am Sonntag, wie auch der ÖGB Burgenland, gegen längere Öffnungszeiten im Outlet Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ausgesprochen. Diese würden wirtschaftlich kaum Sinn für die Shops machen, "sind aber klar zum Nachteil für die Beschäftigten", kritisierte AK-Präsident Gerhard Michalitsch per Aussendung.

Die Arbeitskräfte würden überwiegend aus Frauen bestehen, die dadurch eine schlechtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinnehmen müssten. Auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln werde deutlich erschwert. “Ich habe deshalb im Gespräch mit dem Center-Manager unmissverständlich gesagt, dass wir als Arbeitnehmervertreter die Ausweitung der Öffnungszeiten klar ablehnen”, so Michalitsch. Die Kritik des ÖGB werde vollinhaltlich unterstützt.