AK: Bei mobilen Datenraten auf die Nutzungsklasse achten

Ein Vertrag über eine hohe Datenrate bei mobilen Internet ist bekanntlich keine Garantie dafür, dass diese Übertragungsrate auch ständig zur Verfügung steht. Laut einer AK-Analyse bei A1, Magenta und Drei kann schon mal jemand mit einem superschnellen Internetversprechen ein nicht viel schnelleres Internet haben als ein Kunde mit einem günstigeren Wertkartentarif.

Wichtig hierbei sei die "Nutzungsklasse", also wer bei einem Datenstau Vorfahrt hat, so AK-Expertin Daniela Zimmer. Sie rät: "Achten Sie vor Vertragsabschluss auf die Anbieterinfos, wie Ihr Anschluss bei Engpässen im Vergleich zu anderen Nutzerinnen und Nutzern behandelt wird."

Grundsätzlich kämen Kunden mit höheren Bandbreitenversprechen und höheren Grundentgelten in eine bessere Nutzungsklasse. Marktführer A1 unterteilt laut Arbeiterkammer in zwölf Nutzerkategorien bis zum Verhältnis 1:33. Die letzte Kategorie wird 33-mal stärker gekürzt als die erste. Smartphonetarife mit bis zu rund 60 Euro monatlich und Wertkartenhandytarife finden sich meist in der Nutzungsklasse 6 (von 12).